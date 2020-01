Yvan Verougstraete (Medi-Market) est le manager de l'année 2019

Yvan Verougstraete vient d’être désigné 35e manager de l’année. Il succède à Jean-Jacques Cloquet. Yvan Verougstraete, 44 ans, a lancé Medi-Market il y a 5 ans, et le succès de son entreprise est indéniable. Depuis le tout premier magasin ouvert en 2014, les enseignes poussent comme des champignons en Belgique.

Ces supermarchés de la pharmacie et parapharmacie, Medi-Market se spécialise initialement dans les soins qui ne demandent pas de prescription médicale (crèmes solaires, nourritures pour bébé ou soins du visage, par exemple) et les médicaments non remboursés par la sécurité sociale. Avec une motivation initiale dans le chef d’Yvan Verougstraete : s’attaquer au "monopole des pharmaciens".

Medicare-Market se targue d’ailleurs de proposer des prix 25 à 30% moins chers sur la parapharmacie et sur les médicaments non remboursés. "Je pense que le fait de se structurer en tant que groupe a plusieurs avantages et permet, vraiment, de rétrocéder une partie de ces avantages aux consommateurs, explique le nouveau manager de l’année. "En se structurant et en s’améliorant au niveau opérationnel et au niveau des achats, on arrive à faire la différence. Parce que cela permet d’augmenter notre pouvoir de négociation et de faire diminuer le prix des médicaments à l’achat. Et ça, clairement, un pharmacien tout seul va avoir de plus en plus de mal à le faire."