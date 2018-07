Y a-t-il manipulation de devises en Europe et en Chine pour faire plier les Etats-Unis?

Il règne comme un parfum de guerre des monnaies sur les marchés financiers. Le président américain accuse l’Europe et la Chine de manipuler leurs devises et de faire baisser artificiellement l’euro et le yuan - la monnaie chinoise - face au dollar. Ce qui, dit Donald Trump, dégrade la compétitivité des entreprises américaines.

De fait, l’euro a perdu plus de 6% par rapport au dollar en quelques mois. Ou plus exactement, c’est le dollar qui a monté de 6%. Selon Bernard Keppenne, chef économiste de CBC Banque, cette augmentation est due à deux principales raisons.

Croissance aux Etats-Unis

"Le premier facteur est le contexte économique: c’est-à-dire la croissance aux États-Unis", explique Bernard Keppenne. "On va avoir la publication du taux de croissance cette semaine et on attend pour le deuxième trimestre une croissance annuelle qui pourrait être proche des 4%, ce qui serait vraiment tout à fait remarquable". Et ajoute: "Le deuxième élément, c’est évidemment les perspectives de hausse de taux et celles qu’on a déjà eues de la part de la banque centrale américaine".

La Réserve fédérale américaine a effectivement annoncé qu’elle avait l’intention d’augmenter encore ses taux d’intérêt deux fois cette année et deux fois l'an prochain. Ça a suscité au passage des critiques virulentes de la part de Donald Trump à l’égard de la Réserve fédérale américaine.

Une aberration

De son côté, la Banque centrale européenne a commencé à normaliser sa politique monétaire et elle va finir elle aussi par remonter ses taux d’intérêt - en principe à l’été 2019 - ce qui va soutenir l’euro. Pour cette raison, Bernard Keppenne n’est pas très haussier sur le dollar. Selon lui, il n’y a aucune manipulation de la devise européenne.

"C’est une aberration supplémentaire de Trump d’aller déclarer qu’il y a des manipulations de devises, alors que les Américains sont les premiers à le faire et l’ont toujours fait, et que clairement leur politique est toujours une politique qui a été de privilégier un dollar faible pour soutenir les exportations", analyse Bernard Keppenne.

La devise comme instrument de pression

De son côté, le yuan chinois a perdu près de 10% en quelques mois face au dollar. Officiellement, la Chine affirme qu’elle n’a aucune envie de soutenir ses exportations via ce qu’elle appelle des dévaluations compétitives de sa monnaie. Mais pour Bernard Keppenne, "il y a clairement une volonté de la part des autorités d’utiliser la devise comme un instrument de pression sur les États-Unis dans cette tension qu’on a aujourd’hui et ces discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine."

La plus récente menace de Donald Trump date de la semaine dernière : imposer des droits de douane peut-être sur 500 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois importés aux États-Unis.