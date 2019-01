Wouter De Geest (VOKA): "On n'est pas contre la migration, il faut utiliser tous les talents qui sont dans notre pays"

A l'occasion de la réception du Nouvel an de la VOKA, l'union des entreprises flamandes, son président Wouter De Geest nous a accordé une interview. Parmi les sujets abordés, celui de la migration, "un thème très important, qui nous occupe en tant qu’entrepreneur". Plutôt qu'un fardeau, Wouter De Geest voit la migration comme une opportunité pour l'économie belge. "On a créé les jobs, comme le gouvernement nous l’a demandé, 155.000 jobs ont été créés dans le privé. Maintenant on a des difficultés pour remplir les "vacatures", donc pour cela il faut avoir tout le réservoir, il faut mobiliser." Car, plusieurs études l'ont déjà démontré, la migration a un effet bénéfique sur l'économie des pays "d'accueil".

Le président de la VOKA en appelle aux pays de l'Union européenne à trouver une politique commune sur la question de la migration.