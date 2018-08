WOTRA, la nouvelle arnaque qui cible les entreprises

Il existe un nouvel acteur malhonnête sur le marché, qui écrit aux entrepreneurs et leur demande de verser 989 euros pour enregistrer leur marque commerciale au sein d’un registre. L'entreprise s’appelle WOTRA (ou ‘World Organization for Trademarks’) et elle opère depuis Györ, une ville hongroise.

Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) met en garde les entreprises : "Jetez immédiatement les documents reçus de cette firme véreuse à la poubelle. Il est préférable de ne rien faire. D’ailleurs, votre marque est enregistrée auprès du BOIP, aussi appelé l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, et cela suffit. Le BOIP est l’organisme officiel pour le Benelux relativement à l’enregistrement des marques, des modèles et des dessins."

WOTRA tente pour le moment d’escroquer les entrepreneurs en leur envoyant une facture de 989 euros pour leur enregistrement dans un soi-disant registre des marques. Ce nouvel acteur risque de faire de très nombreuses victimes chez les entrepreneurs, justement parce qu’il s’agit d’un nouveau nom.

Le SNI va également porter plainte contre WOTRA auprès du SPF Économie et espère qu’un procès-verbal sera transmis au parquet.