Wamos reprend Neckermann : quelles agences rouvrent ce lundi? Pour vendre quoi? 5 réponses sur cette reprise

Ce 21 octobre, c’est un retour au travail pour près de 200 travailleurs de Neckemann. Le voyagiste Wamos a repris, il y a une dizaine de jours, 62 agences. Pour les voyageurs fidèles, il sera à nouveau possible de réserver une série de produits. Depuis l’extérieur, vous ne verrez pas beaucoup de changements. Le nom Neckermann sera conservé par les agences. Les produits vendus, par contre, auront un autre nom.

Quelles agences rouvrent ?

62 agences Thomas Cook/Neckermann sur 91 sont reprises.

Bruxelles: Les 8 agences de la capitale rouvrent. En périphérie bruxelloise, par contre, l’agence de Dilbeek sera fermée. Il restera encore quatre filiales en Brabant flamand.

Wallonie: La situation est pratiquement la même qu'à Bruxelles. Une seule agence restera fermée : celle d’Eupen.

Flandre: La direction belge de Neckermann a confirmé que le repreneur espagnol aller sabrer principalement dans le réseau de magasins flamands. "Il y a plus d’agences en Flandre et souvent plus rurales", explique un responsable. En effet, 28 agences resteront fermées en Flandre.

Quels produits seront vendus ?

Comme par le passé, les agences vendront des séjours, des nuitées d’hôtels, des billets d’avion et des tours d’acteurs touristiques comme Corendon, Pegase, Club Med et MisterFly. Mais plus les produits Neckermann/Thomas Cook, évidemment.

Que sont devenus les travailleurs ?

Thomas Cook Retail Belgique employait plus de 500 personnes. Près de 200 personnes, majoritairement à Bruxelles et en Wallonie reprennent le travail. Les travailleurs qui étaient affectés dans une agence fermée pourront postuler pour un autre poste au sein de l’entreprise.

De sources syndicales, les travailleurs garderaient leurs conditions de travail et le droit à l’ancienneté. Les travailleurs repris qui avaient été licenciés par Thomas Cook devront signer un nouveau contrat de travail.

La réservation en ligne est-elle possible ?

Le site web neckermann.be ne sera pas encore opérationnel ce lundi. Mais "cela devrait être en ordre d’ici quelques jours", selon Frédéric Van Waeijenberge, directeur commercial de Wamos Benelux.

Wamos reprend-il les anciens voyages ?

Test Achats reçoit encore environ 300 appels par jour de clients lésés par la faillite de Thomas Cook. Wamos, le repreneur, n’exécutera aucun voyage réservé avant la faillite. Certains séjours sont tout de même maintenus. Ceux-là sont organisés par le fonds de garantie. Tout ne se fait pas de manière automatique.