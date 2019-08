Wallonie: le chômage chez les moins de 25 ans en baisse

Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi a diminué de 25% entre 2008 et 2018 en Wallonie. Ces chiffres communiqués par le Forem démontrent une tendance positive. Elle s’explique notamment par la conjoncture économique actuelle qui est favorable.

"Le taux de chômage des jeunes s’améliore", précise Thierry Ney, porte-parole du Forem. "D’une part, l’économie se porte bien. Les entreprises recherchent. Et donc, les jeunes bénéficient de cette conjoncture positive. À côté de cela, il y a tout le travail réalisé par les services publics et les politiques menées en la matière qui portent leurs fruits".

Mais il faut également nuancer le propos. Deux éléments : les jeunes étudient aujourd’hui plus longtemps et la pyramide des âges évolue en Belgique. Philippe Defeyt, économiste à l’Institut pour un développement durable, confirme la tendance positive tout en nuançant le propos : "la part des jeunes sur le marché du travail est bien en régression mais cela s’explique par l’augmentation du nombre de jeunes qui postposent leur entrée dans le monde du travail. La pyramide des âges change aussi, et il y a ce recul du nombre de jeunes".

40.000 demandeurs d’emploi en moyenne

Si les indicateurs sont au vert, reste un chiffre. En 2018, le Forem a dénombré en moyenne 40.000 demandeurs d’emploi chez les moins de 25 ans. Ce qui reste encore trop important. "Ces jeunes sont accompagnés et aidés par le Forem dans leurs recherches d’emploi. Plusieurs possibilités s’offrent à eux. Ils peuvent réaliser un bilan de compétences avec un agent. Il y a aussi les formations (270 organisées par le Forem) mais aussi la diffusion d’offres d’emploi selon leurs compétences. Par exemple, si un jeune a un diplôme en électromécanique, le Forem peut lui envoyer toutes les offres d’emploi qui le concerne, lui et sa formation", indique encore porte-parole du Forem.

Dès septembre, des étudiants en seconde session vont terminer leurs études et commencer leur stage d’insertion professionnelle. Ce sera une nouvelle vague de jeunes demandeurs d’emploi, qui vont venir gonfler les statistiques.