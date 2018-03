Wallonie: dossiers d'investissement étranger moins nombreux mais plus porteurs d'emplois

La Wallonie a attiré 89 dossiers d'investissement étranger en 2017, représentant un montant total investi de près de 683 millions d'euros (+26,5% par rapport à 2016) et la création annoncée de 2.009 emplois directs (+42%), a indiqué mercredi l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex).

"Nous sommes passés d'un peu moins de 14 emplois créés et de cinq millions d'euros investis en moyenne par dossier en 2016 à 22 emplois créés et un peu moins de huit millions investis par dossier en 2017. C'est une inflation qui nous fait plaisir", s'est réjouie l'administratrice générale de l'Awex, Pascale Delcomminette, au cours d'une conférence de presse.

"Les chiffres pour 2017 sont positifs"

"Hasard du calendrier, nous sommes le lendemain d'une déception", a pour sa part commenté le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet, en référence au choix du géant allemand de l'e-commerce Zalando d'établir un centre logistique non pas en Wallonie mais aux Pays-Bas.

"On ne sait pas concrétiser tous les dossiers d'investissements sur lesquels on travaille mais les chiffres pour 2017 sont évidemment positifs. On souhaite qu'ils soient encore meilleurs cette année, d'autant que nous sommes dans une conjoncture économique favorable", a ajouté le ministre wallon. Les principaux investisseurs étrangers en Wallonie provenaient l'an dernier essentiellement du Vieux Continent (50% des montants, 78% des emplois).