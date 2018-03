Wall Street termine une semaine éprouvante en forte baisse

Wall Street a de nouveau nettement reculé à la clôture vendredi, terminant une semaine éprouvante marquée par des craintes de guerre commerciale entre Washington et Pékin et les déboires de Facebook.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 1,77%, à 23.533,20 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 2,43%, à 6.992,67 points, sous les 7.000 points pour la première fois depuis cinq semaines.

Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 5,67% et plus de 1.100 points rien que sur les deux dernières séances, le Nasdaq 6,54% et le S&P 500 5,71%. Il s'agit de la plus forte chute hebdomadaire sur le Dow Jones et le Nasdaq depuis janvier 2016.

Un haut niveau d'incertitude

"C'est la première fois depuis une année ou deux que l'on connait un tel niveau d'incertitude" des investisseurs, a commenté Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Lestés toute la semaine par Facebook et un secteur technologique en berne, les indices ont accéléré leur chute jeudi et vendredi après l'annonce par Donald Trump de sanctions d'environ 60 milliards de dollars sur les importations chinoises et des menaces de rétorsion de Pékin.

"Le plus grand défi des marchés aujourd'hui est de naviguer dans cet environnement trouble, ce qui est très compliqué", a commenté Nate Thooft de Manulife AM.