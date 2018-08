Wall Street bat un record ce mercredi: 3453 jours sans krach boursier

La Bourse américaine va battre un record ce mercredi : c’est celui du plus long marché haussier de son histoire, 3453 jours sans krach boursier. Les Américains parlent d’un "bull market", le fameux taureau de Wall Street, un marché haussier qui a commencé en mars 2009. En près de 10 ans, l’indice S&P 500, l’indice le plus représentatif de la Bourse américaine, a gagné plus de 320%.

Et pendant toute cette période, il n'y a pas eu de véritable krach boursier, pas de chute de 20% ou plus pour les grands indices boursiers américains. Mais tout de même, sur cette période de pratiquement 10 ans, il y a eu quelques baisses parfois importantes. Pas plus tard qu’en janvier-février dernier, par exemple, ce S&P 500, cet indice boursier américain, a chuté de 10% en quelques jours, avant de repartir à la hausse et de reprendre cette tendance haussière de long terme.

La principale raison de cette tendance positive, selon Nicolas Forest de la firme Candriam, c’est que toutes les étoiles américaines sont bien alignées : "Avec une croissance qui est assez positive, un taux de chômage qui est un des plus bas historiquement, mais aussi des perspectives d’investissement positives avec un plan de stimulus fiscal très important. Donc, toutes les étoiles sont alignées — économiques, budgétaires — ce qui fait qu’aujourd’hui les États-Unis sont une des zones du monde les plus attractives pour les investisseurs".

On pourrait ajouter aussi la flambée boursière des stars américaines de la technologie au cours des 10 dernières années : Apple, Netflix, Amazon, Facebook ou encore nVidia. Ce ne sont là que quelques exemples. Leur flambée a très largement contribué à nourrir la hausse impressionnante des indices boursiers américains.

Guerre commerciale

Le risque de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est bien réel, mais apparemment les investisseurs en actions américaines ne semblent pas vraiment en tenir compte, en tout cas pour le moment.

Autre risque : la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la Fed, a commencé à remonter ses taux d’intérêt, et en même temps le dollar s’est renforcé, et ça, c’est quelque chose que les investisseurs surveillent de très près, souligne Nicolas Forest: "S’il y a un seul élément qui joue un peu moins en faveur des actifs risqués américains, c’est la normalisation de la politique monétaire, puisque la Banque centrale américaine est la principale banque centrale qui normalise ses politiques, c’est-à-dire qui remonte ses taux d’intérêt. Et cette remontée des taux pourrait à terme entraîner un peu plus de volatilité. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, le marché actions n’a pas vraiment changé sa dynamique avec cette politique monétaire. En revanche, ce que nous avons vu, c’est une appréciation forte du dollar américain, ce qui renforce encore plus la performance des actifs américains en dollars. Donc, si vous êtes un investisseur européen et que vous avez acheté des actions américaines en dollars, vous avez encore plus gagné".

Et ce "bull market", ce marché haussier à Wall Street, pourrait donc se prolonger encore pendant un certain temps, mais évidemment, la roue finit toujours par tourner.