Wall Street au sommet: "On ne va pas tenir à ce rythme-là sur une année"

Quelle mouche a donc piqué les investisseurs qui poussent les indices boursiers américains toujours plus haut et empilent les records à Wall Street.

C’est notamment le cas de l’indice Dow Jones qui a franchi, mercredi, les 26 000 points pour la première fois de son histoire. Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en novembre 2016, le Dow Jones a grimpé de pratiquement 40 % sans véritable correction entre-temps. Progression record aussi pour le Nasdaq — Un indice à composante technologique — et le S&P 500, qui est assez représentatif parce qu’il reprend les 500 plus grosses sociétés cotées américaines.

L’impact de la croissance européenne

Doit-on parler d‘exubérance irrationnelle? La question mérite d'être posée. Mais pour Bernard Keppenne, chef économiste de CBC Banque, il ne faut pas oublier que les entreprises cotées américaines ont dégagé de bons résultats au quatrième trimestre de 2017, souvent des résultats meilleurs que prévu. Ça soutient la tendance à la hausse. D’autant que derrière, la croissance économique américaine reste vigoureuse. "On est toujours sur un cycle de croissance, qui s’est finalement révélée un peu meilleure que ce qu’on attendait en début d’année, et surtout en effet d’entraînement mondial que l’on constate, et un impact positif également de la croissance dans la zone asiatique et en Europe, qui a un impact sur les résultats des sociétés américaines."

Les taux d’intérêt au plancher poussent à acheter des actions

S’il n’y avait que la conjoncture économique et les résultats des entreprises pour expliquer les mouvements de la Bourse, ce serait simple. Ce n’est malheureusement pas le cas. D’autres éléments contribuent à doper les indices boursiers, en l’occurrence les taux d’intérêt au plancher. Ils incitent encore et toujours les investisseurs à acheter des actions.

Mais la règle est connue: la Bourse, comme les arbres n’atteint jamais le ciel. La tendance risque toujours de se retourner à un moment.

Bernard Keppenne est d’ailleurs convaincu que le rythme endiablé des records à Wall Street va finir par se calmer: "Il est évident qu’on ne va pas tenir à ce rythme-là sur une année. On aura donc inéluctablement des corrections en fonction de déceptions de résultats, en fonction d’attentes, qui à un moment donné, seront exagérées par rapport aux résultats obtenus. A ce moment-là, on aura probablement un décrochage et un réajustement de position. "

Mais quand et avec quelle ampleur ? Nul n’en sait rien, mais cela risque de faire mal.