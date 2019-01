Walibi est à la recherche de 600 collaborateurs pour la saison qui arrive

Le parc d'attractions Walibi à Wavre est actuellement à la recherche de 600 collaborateurs pour la période allant d'avril à novembre 2019. Les responsables estiment qu'ils ont besoin de 300 saisonniers et de 300 étudiants, avec également un renfort de 200 personnes pour les moments forts de la saison que sont les grandes vacances et la période d'Halloween. Les candidatures doivent rentrer pour le 10 février, et peuvent être introduites via le site internet du parc d'attractions. Des entretiens vidéo sont prévus pour les candidats qui seront sélectionnés.

Les curriculum vitae peuvent être envoyés via le site internet, et une première sélection sera opérée. A un stade ultérieur, les entretiens via un système vidéo et au cours duquel les candidats doivent répondre à certaines questions permettent notamment d'évaluer, outre la qualité des réponses apportées, le côté souriant ou non de celui qui postule. En ce qui concerne les étudiants, ils peuvent postuler à partir de 15 ans.

"Nous recherchons des profils très divers: des opérateurs polyvalents pour les attractions, des collaborateurs en restauration, des cuisiniers et aides cuisiniers, des agents d'accueil, des responsables et des coordinateurs boutique, des agents de propreté ou encore des secouristes. Walibi recrute aussi des profils non qualifiés. Nous fournissons à tous les saisonniers une formation d'une semaine au centre de compétence Forem Tourisme. Au terme de cette formation, ils obtiendront un certificat d'agent de tourisme", précise Justien Dewil, chargée de relations publiques du parc d'attractions.