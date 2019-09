Les constructeurs automobiles allemands Volkswagen et Porsche rappellent 227.000 voitures en raison de problèmes techniques avec les airbags et le dispositif de sécurité des ceintures. Il y a nécessité de mettre à jour le logiciel de direction, selon l'agence allemande pour la circulation routière (KBA).

Il s'agit de 203.400 exemplaires des modèles VW Tiguan, Sharan et CC dont l'année de construction est 2015, et 23.550 Porsches 911, Boxter, Cayman et Panamera de 2015 et 2016.