Votre entreprise se pose des questions sur le Coronavirus, voici les réponses d'Agoria

"Coronavirus : ce que vous devez savoir" est un dossier spécial présent sur le site d’Agoria afin d’informer au mieux les entreprises sur les conséquences possibles et les mesures à prendre pour éviter une trop grande propagation du nouveau virus.

>> Lire aussi : Notre dossier complet sur l’épidémie en cours mis à jour en temps réel

Sous forme d’une bonne dizaine des questions comme "Puis-je demander à mes employer de porter un masque ?" ou "Est-il encore responsable d’envoyer des travailleurs à l’étranger ?".

Pour ce qui est du port du masque, la réponse est oui, mais Agoria recommande d’en discuter d’abord avec le médecin du travail.

Et pour les déplacements à l’étranger Agoria recommande : "La politique de l’entreprise en matière de voyages peut être révisée, temporairement ou non : dans quelle mesure des déplacements à l’étranger sont-ils nécessaires et ne peuvent-ils pas, provisoirement, être remplacés par des alternatives telles que, par exemple, des visioconférences. Il est en outre recommandé de consulter les conseils des autorités en matière de voyage".

