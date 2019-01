Volvo XC 40: La voiture européenne de l'année a plus qu'un air de Made in Belgium

La voiture européenne de l'année 2018 est la Volvo XC40. Un modèle SUV très demandé, puisque aujourd'hui, il faut compter un délai de livraison de 6 mois.

L'usine flamande produit des modèles Volvo depuis 1965. La particularité c'est que cette voiture norvégienne XC 40 est produite uniquement à Gand.

Pour ce faire, des investissements de plusieurs millions d'euros ont été réalisés, ainsi que des travaux d'agrandissement. Aujourd'hui, l'usine Volvo Car Gent est une peu comme une petite ville.... 110.000 mètres carrés, soit environ 15 fois un terrain de football.

L'usine Volvo de Gand est l'un des plus gros employeur de Flandre, avec 6.000 travailleurs, dont 15 pour cent de femmes.

Parmi eux, Ahmet Eryuruk. Il est bruxellois et a été engagé par Volvo il y a 5 mois. "Avant, je travaillais chez DHL. J'ai eu des formations pour assembler les voitures et aujourd'hui, je suis très fier de travailler pour Volvo. Je dois encore me perfectionner en néerlandais car je ne comprends pas tout. Heureusement que j'ai de chouettes collègues qui m'aident à comprendre".

Les commandes n'arrêtent plus de progresser

La production de la XC40 a débuté fin 2017. Depuis, le SUV, a été déclaré voiture de l'année. Les commandes ne cessent alors de monter en flèche. 90.000 voitures XC40 ont été produites l'an dernier.

Barbara Blomme, manager communication à Volvo Car Gent nous confie que l'entreprise fait énormément de choses pour le bien être du travailleurs: des formations, un salaire attractif, des possibilités de leasing,...

Concernant les tâches lourdes comme la soudure ou la peinture, 800 robots permettent de soulager les ouvriers. Quant aux hommes et aux femmes qui travaillent à la chaîne d'assemblage, leurs remarques sont prises en considération pour soulager leur quotidien.

Un avenir rose

Dans les années à venir, la direction de Gand compte doubler la production de toutes les voitures Volvo. Car l'usine flamande produit également d'autres modèles de la marque, et ce, depuis 1965.

Volvo Gand et Audi Brussels sont les 2 dernières usines automobiles du pays.