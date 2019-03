Volvo limitera la vitesse de ses véhicules à 180 km/h à partir de 2020

Chaque véhicule Volvo sera équipé d'un limitateur de vitesse à 180 km/h à partir de 2020, a fait savoir le constructeur automobile suédois. "Un limitateur de vitesse n'est pas un remède miracle, mais ça vaut la peine de le faire si on parvient à sauver seulement une vie", a commenté le responsable du groupe, Håkan Samuelsson.

Faire du 200 km/h sur une autoroute allemande? N'y comptez plus à bord d'une Volvo dès 2020 car ces véhicules ne pourront alors plus dépasser les 180 km/h pour des raisons de sécurité. Volvo se donne pour objectif que personne ne décède ou ne soit grièvement blessé dans une nouvelle Volvo. "Et avec la technologie seule, on n'arrivera pas complètement à zéro", selon le constructeur.

L'entreprise étudie également la possibilité de faire ralentir automatiquement une voiture qui approcherait d'une école ou d'un hôpital. "Nous souhaitons ouvrir le débat et savoir si les constructeurs automobiles n'ont pas le droit, voire même le devoir, d'équiper les véhicules de toute technologie qui permette de changer le comportement du conducteur afin de s'attaquer aux excès de vitesse, aux cas d'intoxication au volant ou aux erreurs de distraction", explique M. Samuelsson.