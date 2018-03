L'usine de Volvo Gand va construire des voitures de la marque chinoise Lynk & Co à partir de la fin 2019, annonce ce lundi le constructeur automobile suédois. Volvo Cars avait pris l'an dernier une participation de 30% dans l'entreprise chinoise, aux côtés de Geely Auto (50%) et Zhejiang Geely Holding (20%).

Cette production commune aura un effet positif sur les coûts, l'emploi et les volumes de production du site gantois, où travaillent environ 5000 personnes, assure Volvo Car Belux.

Lynk & Co est une marque qui a été lancée en 2015 et dont les ventes se font directement en ligne sur internet. Elle appartient à Zhejiang Geely Holding, le propriétaire de Volvo Cars. Grâce à cette opération, le constructeur suédois va soutenir l'expansion de l'enseigne chinoise en Europe et opte par ailleurs pour davantage de diversification dans ses activité, explique-t-il.

Les voitures de Lynk & Co seront construites selon la même architecture (Compact Modular Architecture) que celles de Volvo produites à Gand.