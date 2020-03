Volvo Cars rappelle plus de 700.000 voitures pour un problème de freinage automatique

Le constructeur automobile Volvo Cars, propriété du chinois Geely, a annoncé vendredi le rappel de 736.000 voitures dans le monde pour un problème lié au système de freinage automatique d'urgence.

Ce rappel intervient après "l'introduction d'un logiciel en janvier 2019 qui s'est révélé défectueux" dans neuf de ses modèles, a expliqué à l'AFP un porte-parole du constructeur suédois, Stefan Elfström. Sont concernés les modèles S60, V60, V60CC, S90, V90 et V90CC ainsi que ces luxueux SUV XC40, XC60 et XC90, produits entre janvier 2019 et mars 2020.

"Volvo Cars a lancé un rappel de sécurité après avoir constaté que le système de support de freinage automatique d'urgence ne fonctionnait pas correctement dans certaines conditions", explique Volvo, qui n'a pour le moment recensé aucun accident. "Toutefois, le système de freinage normal de ces voitures n'est pas touché", dit-il.

Les médias suédois rappelaient vendredi que l'erreur avait été découverte avant Noël par la Fédération danoise des automobilistes (FDM), qui, en testant le XC60, avait découvert une faille dans le système de freinage automatique. "La FDM a contacté Volvo qui a testé la voiture elle-même et un peu plus de trois mois plus tard, un message de rappel a été envoyé", raconte l'agence de presse TT.

Le groupe a envoyé une lettre à tous les clients concernés leur demandant de contacter le concessionnaire Volvo le plus proche pour faire rectifier le problème gratuitement.