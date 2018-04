"Volume de passagers record" pour Eurostar au 1er trimestre

Le nombre de passagers à bord des trains Eurostar a augmenté de 4% au premier trimestre 2018 pour atteindre 2,36 millions, contre 2,27 millions au premier trimestre 2017, a annoncé la compagnie ferroviaire mardi.

Le train à grande vitesse entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale séduit toujours plus de voyageurs américains (+27%) et de voyageurs d'affaires (+6%).

Cette fréquentation en hausse se traduit logiquement par une croissance, de 9%, du chiffre d'affaires d'Eurostar, qui passe de 232 millions de livres sterling au premier trimestre 2017 à 253 millions de livres (environ 293 millions d'euros) lors des trois premiers mois de 2018.

Enfin, le premier trimestre 2018 a vu Eurostar lancer le 4 avril une nouvelle ligne entre Londres St Pancras et Amsterdam et Rotterdam. Une liaison dans laquelle Eurostar voit un potentiel de croissance "significatif".