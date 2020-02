Volkwagen veut racheter toutes les actions Audi et lui donner les clefs de sa recherche et développement"

Volkswagen, maison-mère d'Audi, a annoncé vendredi la mise en place d'une nouvelle architecture pour le groupe automobile, passant par le rachat de toutes les actions d'Audi, qui est appelée dans la foulée à piloter la recherche et développement de l'ensemble du groupe.

Volkswagen AG possède déjà 99,64% du capital d'Audi et veut acquérir les 0,36% qui lui manque, coté en Bourse, par le truchement d'une procédure dite de "squeeze out". Le patron de VW, Herbert Diess, justifie ces mesures par les "fortes dynamiques de changement" qui secouent l'industrie automobile. "Nous rassemblons nos forces dans le groupe Volkswagen et nous nous positionnons de manière compétitive pour le futur. A l'avenir, la marque Audi, avec Markus Duesmann comme nouveau CEO, prendra la direction de la recherche et développement dans le groupe Volkswagen et assumera rapidement la direction technique", explique le CEO de VW, cité dans un communiqué.

Autre conséquence de ce "ré-alignement de compétences et de responsabilités" au sein du groupe automobile allemand aux 12 marques, l'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Audi, prévue initialement le 14 mai, sera postposée à juillet ou août.

Audi possède une usine à Forest où sont assemblées les SUV électriques e-tron.