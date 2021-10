Volkswagen cale au 3e trimestre à cause du manque de puces

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé jeudi une chute de 12% de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre sur un an, à 2,8 milliards d'euros, en raison des pénuries mondiales de semi-conducteurs.

"Le manque mondial de semi-conducteurs a particulièrement pesé sur le troisième trimestre", explique le groupe, qui a dû fermer plusieurs usines, pour des durées variables, par manque de puces électroniques.

"Au troisième trimestre, nous avons perdu quelque 600.000 véhicules qui n'ont pas pu être livrés aux clients", a expliqué le CEO Herbert Diess lors d'une conférence.

"Le pire devrait être passé" après plusieurs trimestres de crise mondiale des puces électroniques mais "des contraintes" continueront à peser "à un plus faible niveau" sur la production en 2022, a-t-il averti.

"Notre demande est supérieure à l'offre" et "les capacités doivent croître plus rapidement" mais cela "prend du temps", a expliqué M. Diess, relevant que la quantité de semi-conducteurs nécessaire par voiture augmente de 7% par an.

Les ventes de voitures ont également fléchi de 24% comparé au troisième trimestre 2020.

Volkswagen abaisse pour cette raison sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année. Le marché chinois a été "particulièrement touché" par le manque de composants et la demande élevée des clients "n'a pu y être satisfaite".

Volkswagen n'a pour autant pas abaissé sa prévision de rentabilité, et s'attend à une marge entre 6,0% et 7,5%, alors que cette donnée très suivie par les analystes est tombée à 4,9% entre juillet et septembre.

Malgré cette mauvaise performance opérationnelle, le groupe affiche au troisième trimestre un bénéfice net en légère progression de 5,6%, à 2,9 milliards d'euros.