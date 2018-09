Volkswagen arrêtera la production de sa mythique Coccinelle en 2019

Volkswagen a annoncé ce jeudi qu'il arrêterait définitivement la production de sa mythique Coccinelle en 2019 avec deux ultimes modèles pour "célébrer le riche héritage" d'une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile.

"La perte de la Coccinelle après trois générations et sur près de sept décennies devrait provoquer toute une palette d'émotions chez les très nombreux fans dévoués à la Coccinelle", a déclaré Hinrich Woebcken, le PDG de Volkswagen Amérique du nord. Ce dernier souligne que le constructeur se concentrera par la suite sur les voitures familiales plus grandes et les électriques.

La génération actuelle de la Coccinelle, baptisée New Beetle, était apparue en 1997 et avait été renouvelée en 2011. En mars, le directeur Recherche et Développement de Volkswagen Frank Welsch, avait déclaré au Salon de Genève : “Deux ou trois générations, cela suffit. On ne peut pas le faire cinq fois, on ne peut pas avoir encore une nouvelle Coccinelle”.