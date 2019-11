Vol cargo de 38 km depuis Maastricht vers Liège: des députés néerlandais veulent y mettre un terme

Les partis de gouvernement néerlandais D66 et ChristenUnie veulent mettre un terme aux vols cargo qu'opère Qatar Airways entre Maastricht et Liège, deux aéroports distants d'à peine 38 kilomètres.

Deux députés Jan Paternotte et Eppo Bruins ont demandé à la ministre des Infrastructures Cora van Nieuwenhuizen d'y remédier.

Qatar Airways opère des vols réguliers entre Doha et Mexico avec une escale à Liège. Des médias belges ont rapporté cette semaine qu'il y avait aussi un arrêt à Maastricht pour y livrer un client néerlandais avant de repartir vers Liège.

À l’heure actuelle, la loi ne dit rien. Si des mesures devaient être prises, cela devrait se faire au niveau fédéral. De plus, compte tenu de la proximité de notre pays avec d’autres aéroports étrangers, c’est au niveau européen qu’il conviendrait d’agir.

Les députés néerlandais estiment "indésirable et absurde" qu'un avion cargo soit utilisé sur une si petite distance. "Qui est le plus rapide selon vous ? Tom Dumoulin sur son vélo ou le vol Qatar Airways avec ses contrôles de sécurité, l'embarquement de l'équipage et son acheminement par taxi", demandent-ils à la ministre.