Voitures électriques: du concret à Audi-Forest, encore un horizon ailleurs en Belgique

C'est en très grandes pompes qu'Audi a présenté, cette nuit, à San Francisco, son première véhicule 100% électrique, le SUV e-tron (prononcez i-trône). D'autres modèles de la marque allemandes arboraient déjà ce vocable d'e-tron, mais c'était des véhicules hybrides. Avec ce nouveau véhicule, Audi entend faire la nique à Tesla, qui après de gros problèmes de production, rencontre aujourd'hui des difficultés avec la livraison de ses Model 3, le plus abordable des voitures électriques de l'entreprise née sur la Silicon Valley.

Le futur d'Audi Forest

Pour Audi, l'enjeu de cet e-tron est fondamental: sortir, par le haut, du Dieselgate, alors qu'en Belgique, par exemple, les consommateurs se sont massivement déportés de ce type de carburant ; il s'agit également d'investir un secteur présenté comme l'avenir de l'automobile. Ce SUV sera produit exclusivement par l'usine bruxelloise d'Audi, située à Forest : après produit plus de 900 000 Audi A1, les 2500 travailleurs sont passés à la construction "tout électrique". De quoi donner un avenir à l'usine, passée tout près de la fermeture lorsqu'elle était sous pavillon VW. A condition, bien sûr, que le succès suive...

Outre Audi, Mercedes et Jaguar ont également présenté des véhicules SUV 100%. Ces trois véhicules sont capables de rouler, sans recharge, entre 400 et 500 kilomètres et disposent de technologies les plus avancées (Audi propose, par exemple, de remplacer en option les rétroviseurs par des caméras...). Le prix est donc à l'avenant : 79 000€ pour la Jaguar, 84 000€ pour l'Audi, certainement un peu plus pour la Mercedes.

Les Belges encore frileux

Ces véhicules ne remplaceront pas massivement les voitures essence/diesel bloquées tous les matins sur le ring de Bruxelles. Ces modèles sont très haut-de-gamme, censés montrer au public le nec plus ultra de la technologie développée par ces marques, technologiques qui se retrouveront, au compte-goutte, dans des modèles plus abordables, à l'avenir. Pour le moment, en Belgique, le marché "full électrique" se résume quasi essentiellement à Tesla et son "Model X". Et les chiffres, de la FEBIAC, montrent que les ventes sont très marginales : pour le premier semestre 2018, 0,51% des nouvelles immatriculations sont 100% électriques, soit 1705 véhicules. Reste que pour le bureau d'analyse Sirius Insight, basé à Mont-Saint-Guibert, l'horizon 2025 voit la Flandre avec un parc automobile à 65% électrique et hybride et Bruxelles avec 55% de voitures du même type. Seule la Wallonie reste fidèle aux moteurs à combustion : seuls 21% des véhicules seront électriques ou hybrides.