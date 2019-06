Voici pourquoi le budget dérape sans gouvernement

La banque nationale faisait le point aujourd’hui sur les prévisions économiques en Belgique. A l’horizon 2020, le déficit pourrait atteindre 9,6 milliards d’euros selon le bureau du plan.

Pour le directeur de la banque nationale, Pierre Wunsch, il est important d’avoir un gouvernement car " à politique inchangée, le déficit a tendance à augmenter car les dépenses engagées pour les pensions ou la sécurité sociale par exemple augmentent plus vite que la croissance."

►►► La situation économique de la Belgique en chiffres

La croissance de l’économie belge sera assez faible durant ces trois prochaines années, de l’ordre de 1,2%, mais semble tout de même bien résister dans le contexte international. Selon les prévisions économiques printanières de la BNB, quelque peu revues à la baisse par rapport à celles d’il y a six mois, la croissance se contracterait légèrement cette année, venant de 1,4% en 2018 pour arriver à 1,2% cette année. "En 2020 et 2021, l’économie belge conserverait un rythme d’accroissement plus ou moins identique de, respectivement, 1,1% et 1,2%", souligne l’institution. Elle prévoit en outre la création de 120.000 emplois supplémentaires tout au long de ces trois prochaines années. Le pouvoir d’achat va progresser de 3,5% d’ici 2021, notamment en raison de l’accélération des salaires.