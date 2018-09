Voici le premier SUV 100% électrique d'Audi, produit en Belgique

Le constructeur automobile allemand Audi présente son premier SUV 100% électrique, l'"e-tron", lundi soir (mardi matin, heure belge) à San Francisco. L'engin est produit en série dans l'usine de Forest depuis début septembre. La voiture sera commercialisée en Belgique dans le courant du mois de novembre au prix de 82.400 euros, TVA comprise, indique D'Ieteren qui importe la marque dans le plat pays.

La présentation était initialement prévue fin août à Bruxelles, mais l'agenda a été modifié. En raison de ce changement de dernière minute, la marque aux quatre anneaux a été prise de court par son concurrent Mercedes-Benz, qui a présenté le premier véhicule de sa nouvelle filiale entièrement électrique EQ en début de mois, un SUV moyen.

Depuis l'été 2016, l'unité de production bruxelloise de la filiale de VW a été adaptée en profondeur afin de pouvoir assembler ce nouveau modèle électrique. Toutes les phases de production y ont été repensées, réorganisées et transformées. De nouvelles compétences en ce qui concerne la batterie et la traction du véhicule ont notamment été développées. La chaîne de montage a également fait l'objet de modifications de grande ampleur, notamment dans les départements carrosserie et peinture. Les collaborateurs ont accumulé pas moins de 200.000 heures de formation afin d'être prêts pour le lancement.

Audi Brussels produisait auparavant le modèle A1. La dernière de ces automobiles est sortie de la chaîne forestoise début août. Depuis 2010, la manufacture a fabriqué pas moins de 909.000 A1. Celles-ci laissent désormais place au premier SUV électrique du constructeur de luxe. La deuxième génération de l'A1 sera maintenant produite en Espagne, dans l'usine catalane de Martorell.