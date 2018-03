VLM Airlines va voler entre Anvers et Birmingham

La compagnie aérienne VLM Airlines assurera, à partir du lundi 26 mars, des vols entre Anvers et la ville de Birmingham (centre de l'Angleterre). VLM Airlines va également doubler le nombre de ses vols entre Anvers et Munich (sud de l'Allemagne), a indiqué un porte-parole de la compagnie, précisant qu'avec ces derniers développements le programme de vols est complet.

Pour la route vers Birmingham, qui sera assurée les jours de semaine, "nous ciblons une combinaison de voyageurs d'affaires et de touristes", poursuit le porte-parole.

Ces vols, combinés au doublement de la fréquence entre Anvers et Munich, ne permettent plus à la compagnie de prévoir de nouvelles liaisons. "Avec les charters que nous offrons aussi, notre programme de vols est rempli. Les appareils et les équipages sont actuellement utilisés de manière optimale", conclut la compagnie, qui dispose de six appareils Fokker 50.