Virements instantanés: pour Febelfin, le succès est au rendez-vous

Les virements bancaires instantanés ont fait irruption en Belgique au mois de mars dernier. Et selon un communiqué de Febelfin, la fédération patronale du secteur financier, le succès est au rendez-vous puisque près de 45 millions de virements instantanés ont été traités depuis le lancement de ce service. Six mois plus tard, 12% des virements seraient instantanés. Manifestement, l’atout de l’immédiateté, de l’instantanéité, séduit le consommateur. C’est en tout cas l’avis de Rodolphe de Pierpont, le porte-parole de Febelfin : "Contrairement aux virements classiques ou à certains systèmes de paiement qui nécessitent quelques heures ou un jour ou deux pour le traitement de l’opération, ici le montant est immédiatement disponible en quelques secondes chez le bénéficiaire".

Près de 45 millions de virements instantanés en six mois, est-ce que c’est beaucoup ou pas ?

C’est une goutte d’eau dans un océan de virements. En 2018, il y a eu 1,6 milliard de virements en Belgique. À titre de comparaison, il y a eu deux milliards de paiements par carte de crédit ou de débit. Par contre, si l’on s’attarde sur les montants concernés, le numéro un incontesté est le virement avec plus de 6 000 milliards d’euros payés par virement en 2017. C’est 70 fois plus que les paiements par carte.

Le virement instantané : concurrent de la carte de débit ?

Le virement instantané peut-il être, ou devenir, le concurrent de la carte de débit, qu’on utilise par exemple au restaurant ou dans un magasin ? Pour le secteur financier, ce n’est pas à l’ordre du jour. Rodolphe de Pierpont : "Ce n’est pas l’objectif, mais c’est clairement complémentaire. Je crois que la carte de paiement, qu’elle soit de débit ou de crédit, a montré son efficacité et de plus en plus de personnes l’adoptent aujourd’hui au quotidien pour des paiements, y compris pour des petits montants, dans les commerces".

Le virement instantané, pas encore pour tout le monde

Rappelons que le virement instantané se fait grâce à une application, donc de téléphone à téléphone. Toutes les banques ne proposent pas encore ce service à leurs clients. Elles sont une quinzaine pour le moment, mais toutes les grandes banques du pays proposent cette fonction à leurs clients. Côté consommateur, il faut évidemment regarder à quel tarif ce service est proposé, et surtout si on en a réellement besoin. Dans notre vie quotidienne, il y a des quantités de paiements par virement qui sont tout à fait prévisibles. Il suffit de les programmer bien à l’avance. Rodolphe de Pierpont : "Si j’ai par exemple 15 jours pour payer ma facture d’électricité, je n’ai pas besoin que le virement soit instantané, et j’utilise d’ailleurs dans le meilleur des cas une date mémo. Mais on vit dans un monde où on s’attend de plus en plus à ce qu’une opération ne dure pas des heures ou des jours et on veut les choses dans l’immédiateté. Ce qui nous semble important au niveau du secteur, c’est surtout d’avoir la palette et la possibilité quand on le souhaite, quand on en a besoin, de faire un virement instantané". Exemple : pour payer un supplément d’impôt dans les délais pour éviter une amende, pour renflouer d’urgence le compte de son étudiant qui est parti en Erasmus et qui est un peu à sec, ou encore pour payer d’urgence une facture avant un week-end prolongé parce qu’on avait oublié qu’il y avait un week-end prolongé et quelques jours pour que le paiement soit enregistré.