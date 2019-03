Violentes turbulences pour la compagnie indienne Jet Airways

Deux-tiers de ses avions cloués au sol, menace de grève de pilotes non payés, un actionnaire majeur cherchant à se retirer: dans le rouge, la deuxième plus grosse compagnie aérienne indienne Jet Airways traverse de violentes turbulences.

Jet, qui ploie sous une dette de plus d'un milliard de dollars, a actuellement 78 de ses 119 avions dans l'incapacité de voler en raison du non-paiement de leurs loueurs et de ses créanciers. Cette diminution brutale de la flotte a entraîné une cascade d'annulations de vols et la fureur des passagers.

Dans un communiqué mardi soir, la société aux plus de 20.000 employés a déclaré être en "discussions actives" avec des bailleurs de fonds pour s'assurer de nouveaux financements et chercher à "minimiser les perturbations".

Sur les réseaux sociaux, les centaines d'usagers laissés sur le carreau par l'annulation à la dernière minute de leur vol laissaient éclater leur colère.

Jet Airways se retrouve sur plusieurs fronts en même temps. Nombre de ses pilotes, dont les salaires n'ont pas été réglés, menacent de se mettre en grève si leur paye ne leur est pas versée sous peu. "Les pilotes arrêteront de voler à compter du 1er avril 2019 si la compagnie ne paye pas les salaires dus et ne prend pas de décisions concrètes", a prévenu un porte-parole du syndicat des pilotes.

Les autorités aériennes indiennes ont demandé à Jet Airways de s'assurer qu'aucun de ses employés qui se trouverait en état de stress n'était forcé de voler.

Dans le même temps, la compagnie émiratie Etihad Airways, qui possède 24% du capital de Jet, a proposé de se retirer en vendant sa part à la banque publique State Bank of India (SBI), selon l'agence économique Bloomberg.

Jet Airways a obtenu le mois dernier 1,19 milliard de dollars de la part d'un consortium de banques emmené par la SBI. Ce renflouement prévoit des ventes ou locations (cession-bail) d'avions, une restructuration de dette et un apport de capitaux. Mais, depuis l'annonce du plan de sauvetage, la crise ne s'est pas calmée.

Le nombre de passagers aériens en Inde a été multiplié par six au cours de la dernière décennie, la classe moyenne profitant de meilleures connexions et de vols moins chers. Une croissance qui devrait faire du secteur aérien du pays le troisième plus vaste au monde d'ici 2025.

Les transporteurs nationaux, y compris le plus gros du pays en termes de parts de marché, IndiGo, ont toutefois du mal à atteindre la rentabilité malgré l'envolée de la demande. La fluctuation des prix du pétrole, une roupie faible et une féroce guerre des prix sur le marché aérien indien les mettent sous pression constante.

Une faillite de Jet Airways serait catastrophique pour l'image du gouvernement de Narendra Modi, arrivé au pouvoir il y a cinq ans en promettant une économie indienne dynamique. Le dirigeant nationaliste hindou s'apprête à affronter les urnes en avril et mai à l'occasion des élections législatives, un scrutin à l'issue duquel il espère décrocher un second mandat.