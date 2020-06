Violences policières contre les Afro-Américains : Ben & Jerry's arrête la pub sur Facebook

La marque de crèmes glacées Ben & Jerry's cessera de faire de la publicité sur Facebook à partir du 1er juillet. L'entreprise rejoint ainsi la campagne de boycott "Stop Hate for Profit" (Stop à la haine pour les profits) lancée par des associations de défense des libertés civiles américaines pour pousser le réseau social (et ses différentes plateformes comme Instagram) à lutter plus efficacement contre la hain"e et le racisme.

Facebook visé

Les associations accusent Facebook de ne pas avoir supprimé les messages appelant à la violence contre les manifestants du mouvement "Black Lives Matter". Elle reprochent aussi au réseau social d'avoir inclus le site Breitbart, proche de l'extrême droite américaine, parmi ses partenaires médias sur son fil d'actualité.

Le boycott s'appliquera au moins jusqu'à la fin juillet. Des marques comme Patagonia et The North Face participent également à la campagne "Stop Hate For Profit".