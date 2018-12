Vins effervescents: le Belge aime toujours autant les bulles

Le Belge aime le champagne. En 2017, plus de neuf millions de bouteilles du précieux liquide ont été importées dans notre pays. Un chiffre en augmentation depuis deux ans. Le consommateur belge apprécie aussi d'autres vins effervescents, surtout dans le Nord de la Belgique. Décryptage dans Soir Première.

2,8 milliards : c'est le chiffre d'affaire des exportations de champagne dans le monde en 2017. Un montant qui équivaut à 28 Airbus A320 selon l'Union des Maisons de Champagne. Le secteur de la bulle dorée se porte bien, y compris en Belgique. En 2017, les Belges ont importé plus de 9 millions de bouteille de champagne ce qui fait de notre pays le 5ème importateur mondial de champagne. Des chiffres qui ne ne comptabilisent pas les nombreuses bouteilles achetées sur place, directement aux producteurs en Champagne. Les Belges qui sont de plus en plus nombreux à traverser la frontière en raison de l'augmentation des accises belges sur les vins et les spiritueux. "Lorsque vous visitez une grande surface de l'autre côté de la frontière, on découvre des prix plus bas mais aussi des promotions intéressantes comme deux caisses pour le prix d'une voire trois caisses pour le prix d'une" ajoute le directeur général de la Fédération des vins et spiritueux Geert Van Lerberghe.

Le cava, mousseux préféré en Flandre

Si le Belge consomme beaucoup de champagne et d'autres vins effervescents, il y a des différences dans les habitudes de consommation entre le Nord et le Sud du pays. En Flandre, le cava est roi. "Sur 30 millions de bouteilles de cava importées chez nous, la majorité est consommé en Flandre " précise Chritophe Heynen, fondateur de l'importateur Gustoworld. Des Flamands qui consomment plus souvent des vins mousseux mais moins chers.

En Wallonie, c'est par contre le champagne qui rafle la mise. Au Sud du pays, on consomme moins de vins effervescents mais plus de champagne qu'en Flandre.