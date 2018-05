Vincent Reuter, ancien patron de l'UWE, devient président d'ICC Belgique

L'ancien administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises (UWE), Vincent Reuter, a été désigné président d'ICC Belgique, le chapitre belge de la Chambre de Commerce Internationale (ICC), a-t-on appris jeudi.

Vincent Reuter succède dans cette fonction à Bruno van Lierde, ex-directeur au Boston Consulting Group.

"Les intérêts des entreprises ont guidé ma carrière depuis toujours. Ce nouveau défi est parfaitement cohérent avec mon parcours, et je me réjouis de la confiance que les entreprises membres d'ICC Belgique m'accordent pour représenter nos entreprises au plus haut niveau des rouages de la mondialisation économique et financière", a réagi Vincent Reuter, cité dans un communiqué.