Victoria Beckham: une pop star planétaire devenue styliste et femme d'affaires

Victoria Adams : ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais quand on parle de Victoria Beckham ou des Spice Girls, c’est plus facile. Cela évoque bien sûr le single "Wannabe", ce succès planétaire des années 90, dont la première phrase était : " Je vais te dire ce que je veux, ce que je veux vraiment, vraiment ". Ce que Victoria Beckham voulait vraiment, vraiment, c’était travailler dans la mode. En 2008, elle lance sa marque à New York. Dimanche c'était la consécration pour elle : son premier défilé à la Fashion Week de Londres, c’est-à-dire chez elle en fait.

En 10 ans Victoria Beckham s’est imposée dans le monde, tout de même très concurrentiel, de la mode internationale. Sa marque est aujourd’hui présente dans plus de 400 points de vente dans le monde - ce n’est pas mal - dont une boutique à Londres qu’elle n’hésite d’ailleurs pas à promouvoir dans une interview assez sympa, diffusée par le magazine Vogue en 2015 : "73 questions à Victoria Beckham". Lorsqu'on lui demande trois mots pour définir Londres, elle répond : "inspirante, énergétique et multiculturelle". Si on lui demande que faire à Londres, Victoria Beckham répond évidemment sans sourciller : "Visiter mon magasin".

La marque Victoria Beckham vaudrait aujourd’hui 100 millions de livres sterling, même si sur les deux derniers exercices comptables publiés — le dernier en 2016 — sa société a perdu pas mal d’argent en raison officiellement d’investissements importants dans le design, la production et le marketing. Gros investissements donc, presque en contradiction avec le secret qu’elle a de la mode : "Less is more", "moins c’est plus". En tout cas, ce qui est certain, c’est que ça prend du temps d’installer une marque rentable dans le milieu super concurrentiel de la mode.

Victoria Beckham a-t-elle réussi sa reconversion ? Elle a en tout cas effectivement acquis une nouvelle stature, au point que l’Agence France Presse la décrit dans une dépêche comme "une styliste respectée et une femme d’affaires accomplie". Elle semble en tout cas avoir réussi à faire oublier son double statut de chanteuse des Spice Girls et de WAG. WAG, c’est l’acronyme de "wives and girlfriends", femmes et petites amies de sportifs professionnels célèbres. Le sien, son mari, c’est David Beckham qui a été une star du foot il y a 10-15 ans.