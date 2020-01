Vers une nouvelle ère de profits chez Tesla, l'action flambe

Il faut qu'on parle du futur de Tesla - Glitch - 21/08/2018 Le Model Y, c’est le nom du SUV compact, devrait être présenté en mars 2019 pour une production début 2020. Le véhicule serait calqué sur le Model 3, la berline présentée début 2016. Il devrait également s’aligner sur le Model 3 en ce qui concerne le prix : soit aux alentours de 35 000 dollars pour le prix d’entrée de gamme. Cette annonce a été faite par le patron du constructeur californien, Elon Musk, dans une interview diffusée vendredi sur la chaine du YouTubeur tech Marques Brownlee. Toutefois, il se pourrait que le Model Y coûte plus cher une fois mis en vente ; Tesla mettant plus en avant des véhicules avec options. Selon Elon Musk, les versions de base de ses voitures conduiraient Tesla… dans le mur : "Si on expédiait immédiatement la version de base du Model 3, Tesla perdrait de l’argent et mourrait." À quoi devrait ressembler le Model Y ? Le véhicule devrait avoir un design assez proche de l’actuel SUV de la marque, le Model X, mais avec la plateforme du Model 3. Ce Model Y devrait venir concurrencer l’e-tron d’Audi, l’i-Pace de Jaguar ou encore la X3 de BMW. Aussi, cette nouvelle voiture devrait avoir un câblage électrique nettement moins long que sur des modèles actuels. On parle de 100 mètres de câbles contre un kilomètre et demi actuellement. Produire plus d'un Model à la fois Dans cet entretien d’à peu près un quart d’heure, d’autres sujets sont traités. On apprend que le projet recherché par le constructeur est de réussir à produire plusieurs modèles différents en parallèle, contre un seul, actuellement. Elon Musk et Marques Brownlee traitent également les problèmes liés à l’aérodynamisme des voitures ou encore à la robotisation du processus de montage d’une voiture.