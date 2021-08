Vers la reprise économique ? Le VDAB (services de l'emploi flamand) enregistre une importante hausse des offres d'emplois

Ces douze derniers mois, 297.928 offres d'emplois ont été diffusées par les services de l'emploi en Flandre (VDAB). Il s'agit d'une hausse de 16,4% par rapport à la période des douze mois précédents, indique le VDAB ce lundi. Le nombre d'offres d'emplois sur cette période dépasse ainsi celui d'avant-crise.

Le secteur du métal, la confection des matériaux de construction, l'énergie, l'eau et le traitement des déchets sont les secteurs à plus forte croissance, et représentent ensemble la moité des offres d'emploi. Les services financiers et les administrations publiques sont également à la recherche de candidats.

En juillet, 28.262 offres d'emplois ont été directement transmises au VDAB. C'est 64,7% de plus qu'en juillet 2020. Cette forte différence constitue, selon le VDAB, un signe supplémentaire de la reprise économique.