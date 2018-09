Vérifiez si votre rue est concernée par le plan de délestage ?

Dans leurs estimations les plus pessimistes, les autorités fédérales prévoient que nous pourrions connaître des problèmes d’approvisionnement d’électricité durant l'hiver prochain et ce dès novembre. Selon le Bureau fédéral du plan, un seul des sept réacteurs nucléaires de notre pays sera déployé en novembre et peut-être seulement deux plus tard dans la saison.

Imaginons des températures bien en-dessous de zéro. Pas un souffle de vent et pas un rayon de soleil. La consommation d'énergie qui grimpe, et pas un Watt de courant produit par des sources alternatives. Cette hypothèse météorologique pessimiste fait partie de tous les scénarios que les autorités fédérales évaluent pour le moment dans la perspective d'un possible manque d'électricité pour l'hiver prochain.

Pour compenser cette pénurie, le plan de délestage peut éventuellement être activé. L’électricité sera interrompue pendant trois à quatre heures dans certaine partie du royaume.

Le gouvernement a divisé la Belgique en huit zones. Si le plan de délestage doit être activé, l'électricité est d'abord coupée dans la zone 8. Si le déficit est encore trop important par la suite, la zone 7 sera également désactivé, et ainsi de suite.

Les capitales de province et les centres-villes de municipalités de plus de 50 000 habitants ne sont inclus dans aucune zone, de sorte que les habitants n'ont pas à craindre une déconnexion.

Etes-vous concerné par les plans de délestage ? Découvrez ci-dessous toutes les informations utiles.