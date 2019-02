Ventes de vin en baisse: comment la grande distribution essaie de réagir

Et le boom de certains produits spécifiques comme le bio +10% ou le vin belge en sont emblématiques. Le vin belge par exemple, représente grosso modo 3% du vin consommé en Belgique - plutôt marginal, mais 5% de la valeur du marché - déjà un peu moins marginal. Plus ce type de produit, un peu plus cher que la moyenne, progresse dans les ventes, plus la valeur élevée vient compenser une baisse éventuelle de volume de vente.

"Le principal, c’était de ne pas paniquer et de travailler sur la valeur", nous dit Pieter-Jan Cuypers, responsable de la filière vin chez Delhaize. "Et on voit que le consommateur est aujourd’hui prêt à payer plus, pour une qualité supérieure. Ce qui nous a permis de maintenir notre part de marché et la confiance dans le vin". C'est ce que le secteur appelle la "prémiumisation"- une sorte de montée générale en gamme.

Les Foires aux vins

L'autre réaction, c'est la lutte bête et méchante, en quelque sorte. La concurrence entre enseigne pour vendre quand même le plus possible. Et vous les connaissez, les fameuses foires aux vins. Elles ne datent pas d'hier, mais le phénomène a plutôt eu tendance à se renforcer ces dernières années, et pour le sommelier Eric Boschman, qui vient relativiser la "montée en gamme" du rayon vin; pour une bonne raison: "Les foires au vin sont des opérations qui génèrent des chiffres importants. Je ne les connais pas, ces chiffres, mais ne nous trompons pas, si ça n’attirait pas les clients ils ne les feraient plus. Et le prix moyen d’une bouteille en Belgique, ça reste environ 5,50 euros". Eric Boschman souligne le cas de Cora qui "du fait de sa petitesse en nombre de magasins, a une politique très pointue, et très qualitative". Mais la course à la bouteille de vin à moins de 5-6 euros n'est donc pas tout à fait terminée.

Des conseillers vins rétrogradés

Les enseignes accordent de plus en plus d'importance à la formation de leur personnel en charge du vin. Voilà une antienne diffusée à foison sur bon nombre de sites spécialisés. Une manière explique-t-on généralement de se différencier de la concurrence. Pour Pieter-Jan Cuypers, "l'expert vin a toujours été important pour Delhaize". Ils reçoivent plein de formations, il y a un voyage vin chaque année et éduquer l'expert vin c'est vraiment cœur de notre stratégie et de notre plan commercial. Et toutes les dégustations en magasin, du vendredi et du samedi, sont importantes elles aussi. Parce qu'elles relèvent du lien avec le consommateur".

Il n’empêche, de source syndicale, on ne se prive pas de rappeler que les conseillers vin ont été rétrogradé lors de la restructuration qui a touché l'enseigne en 2014-2015. Jargon managérial oblige les "chefs vin" sont devenus des "experts vins" . Leur statut a été dégradé et surtout leur salaire diminué de "250 à 300 euros brut par mois", nous glisse une source de terrain. A croire que le rayon vin ne revêt pas qu'un enjeu commercial, mais aussi syndical.