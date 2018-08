Vente de Wrangler et Lee: le jean est-il indémodable ou démodé?

Le propriétaire de deux marques américaines célèbres de jean, Wrangler et Lee, vient d’annoncer son intention de les vendre. Les deux marques vont être réunies dans une société, puis cotées à la Bourse de New York. Chiffre d’affaires : 2,5 milliards de dollars.

Lee et Wrangler ne rapportent plus assez, les ventes baissent — 1% sur un an — alors que les autres marques du propriétaire comme les baskets Vans par exemple, les vestes North Face ou les chaussures Timberland affichaient, elles, des ventes en hausse de plus de 10%. La comparaison fait évidemment assez mal. Cela signifie-t-il que les jeans se vendent moins bien qu’avant ? Oui, le secteur du jean a beaucoup souffert du succès des pantalons yoga, des leggings très prisés par la clientèle féminine.

Cela dit, depuis le début de l’année, les ventes de jeans sont reparties à la hausse pour une série de marques très connues : Calvin Klein, Ralph Lauren, Lévi-Strauss ou encore Gap.

Un jean, c'est indémodable

En Belgique, il est difficile d'avoir des chiffres. Dans la boutique bruxelloise où travaille Anna: pas de baisse des ventes de jeans. Au contraire, dit-elle, le jean reste un incontournable.

"C’est intemporel. Que ce soit maintenant ou dans 20 ans, le jean est indémodable et on peut vraiment le mettre avec tout. Que ce soit pour travailler, passer un week-end quelque part, se promener. Un jean, c’est indémodable, c’est pratique et ça va avec tout", explique Anne.

Il faut dire aussi que l’offre de jeans s’est fortement élargie avec le temps pour mieux répondre aux attentes des clients. C’est le constat de Sylvie, qui vend des jeans depuis des années.

"Chaque année, ça évolue", explique-t-elle. "Chaque année, il y a de plus en plus de modèles, de tissus, de couleurs. Moi, à l’époque où j’ai commencé ici, il y avait peut-être trois-quatre couleurs. Maintenant, il y a au moins une vingtaine de couleurs dans certains modèles."

Selon le site Planetoscope, il se vendrait chaque année dans le monde plus de 2 milliards de jeans.