Vente de Voo : Brutélé reprend les négociations

La vente de Brutélé est à nouveau à l’ordre du jour. Les négociations avaient été suspendues en septembre dernier, après les révélations sur la vente en mai dernier de Voo "en toute discrétion", par Nethys au fonds américain Providence, à l’insu des communes actionnaires d’Enodia. A l’insu aussi, des trente communes bruxelloises et carolos de Brutélé, alors que ces dernières faisaient aussi partie du deal.

Chat échaudé craint l’eau froide. Mais il semblerait bien que la température de l’eau soit à nouveau acceptable pour Brutélé. Contact a été repris, la semaine dernière, entre l’intercommunale liégeoise Enodia et Brutélé, pour recommencer les négociations.

Des démarches concluantes, puisque le câblo-opérateur assure aujourd’hui par voie de communiqué que les informations complémentaires demandées à Enodia, ont bien été reçues, et que "des engagements jugés suffisants à ce stade" permettent "de reprendre les négociations avec Enodia dans le cadre du mandat initial confié par les communes associées et visant à préparer les termes d’un éventuel accord moyennant des garanties appropriées".

Un pack duo ?

La possible vente de Brutélé à Enodia, avant une vente de Voo et Brutélé en "pack duo" est donc à nouveau sur la table. Et aurait du sens, selon de nombreux observateurs du dossier. Mais la vente est encore loin d’être actée. Les négociateurs de Brutélé ont reçu un mandat des communes, non pas pour finaliser une quelconque vente, mais pour trouver la meilleure offre en termes de prix, de stratégie, de solution, de conditions. In fine, ce sont bien les trente conseils communaux concernés qui devront valider la vente de leurs parts dans Brutélé.

Dans la vente initiale de mai dernier, la "branche d’activité de Brutélé" (dette déduite) avait été estimée à 215 millions d’euros. Il nous revient que les garanties concernant le personnel statutaire de l’entreprise télécoms n’étaient "pas suffisantes".