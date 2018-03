Vendre des bières belges au Canada? "C'est un peu l'enfer"

Il est parfois bien difficile d'exporter nos brevages alcoolisés vers l'Amérique du Nord et les 10 provinces canadiennes. Même si a priori les résultats actuels pourraient sembler plutôt bons. Selon un chiffre fourni ce jeudi lors d'une conférence de presse de Fevia - la Fédération belge de l'alimentation -, à l'Académie du chocolat de Montréal que visitait la Reine Mathilde : l'année dernière, la Belgique a réussi à écouler au Canada 46 millions de litres de bière. Et l'on se souviendra aussi que AB Inbev a aussi un (large) pied là-bas après avoir racheté le plus grand brasseur canadien Labatt Brewing Company en 1995 pour 2,7 milliards de dollars.

Mais voilà au Canada, la législation sur les alcools et donc sur les bières varie de province en province. Et elle est particulièrement stricte et sévère concernant les alcools étrangers en Ontario et au Québec, les deux provinces les plus grandes et les plus peuplées. Plus concrètement encore s'y appliquent une série de règles particulièrement protectionnistes qui donnent de larges pouvoirs à des structures publiques comme par exemple la "société d'alcool du Québec" (SAQ), qui a le droit de "vie et de mort", estiment les brasseurs belges, sur les alcools étrangers... alors que les alcools locaux et les bières locales sont, elles, vendues sans entraves dans les supermarchés et dans l'horeca.

Nos bières, elles, sont limitées en nombre et en quantité, et parfois privées de toute publicité, et vendues uniquement via les magasins d'état de cette SAQ. Résultat : les brasseurs européens se battent pour conquérir une petite place dans le rayon des bières qui fait à peine 2 mètres de large. S'il y a dans certains magasins publics, 10-15 bières belges c'est beaucoup...

Autre possibilité pour les producteurs belges, passer par des "commandes privées" d'intermédiaires ou de distributeurs à cette société d'alcool du Québec, mais il y a les retards qui font que les commandes ne sont pas toujours parfaitement honorées. Il faut parfois 3 mois pour que la bière arrive enfin dans les cafés et les producteurs doivent alors attendre la vente pour récupérer leur argent. Et puis il y a les taxes et prélèvements de la SAQ... Bref, "c'est un peu l'enfer", insistent donc les brasseurs belges parfois bien découragés.