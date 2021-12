Vélos d’appartement Peloton et Sex and the City : "Ils ont bien joué !"

La série culte Sex and the City rest revenue sur les écrans après 15 ans d’absence. Un retour très attendu par les fans. Un retour, qui a viré au fiasco pour une marque de matériel de sport, à tel point qu’elle a complètement dégringolé à la Bourse de Wall Street et a mobilisé des experts en communication de crise tout le week-end dernier. Une série peut-elle avoir un tel impact ? La réponse est oui.

Placement de produit

Keudi dernier est diffusé le premier épisode de cette nouvelle saison de Sex and the City. Très vite dans le scénario, un coup de théâtre, un des personnages principaux meurt : c’est Mister Big. Il meurt d’une attaque cardiaque pendant une séance d’entraînement sur un vélo d’appartement dans son salon. Il se trouve que la marque de ce vélo d’appartement est très identifiable, c’est Peloton, une marque d’équipement sportive plutôt haut de gamme. Et c’est normal que cette marque soit très visible parce qu’il s’agit en fait d’un placement de produits. La marque a payé justement pour que son logo soit visible pour profiter de l’audience de la série. Le placement de produit est très fréquent comme procédé marketing dans le cinéma et dans les séries. À partir de là, c’est emballement sur les réseaux sociaux. Les fans, déçus d’avoir déjà perdu ce personnage qu’ils aimaient bien et qu’ils venaient de retrouver, râlent, se moquent, ironisent sur la marque Peloton et disent que c’est de la faute de ce vélo si le personnage est mort. Résultat, une énorme mauvaise publicité. Le lendemain de la diffusion, vendredi dernier donc, catastrophe : le cours en Bourse de Peloton perd presque 6% à Wall Street.

Réaction de la marque

La marque a évidemment réagi. En quelques heures, ils ont réussi à renverser la vapeur et à monter une contre-campagne marketing sur le ton de l’humour. Cela a commencé le week-end dernier avec des cardiologues qu’ils ont engagés et à qui ils ont fait dire, très sérieusement, que si Mister Big a eu une attaque cardiaque, ce n’était pas à cause du fait qu’il ait fait du vélo, mais à cause de son rythme de vie, qu’il buvait et qu’il fumait trop. Et apothéose, fin du week-end, dimanche soir, ils postent une vidéo sur Twitter dans laquelle on voit réapparaître ce Mister Big. Ils le font ressusciter. Il est au coin du feu, dans son canapé, en train de discuter avec un autre personnage de la série. Il est bien vivant et à côté d’eux il y a ce fameux vélo. Cette vidéo a fait un carton avec presque cinq millions de vues en quelques heures. Finalement on n’a jamais autant parlé de cette marque.

Au final une bonne opération pour la marque

Comment la marque a-t-elle fait pour renverser la tendance ? Il y a d’abord l’humour et la réactivité. Ils n’ont pas nié qu’il y avait une crise, mais ils en ont pris conscience et ils ont réussi à l’utiliser et à retourner cette crise à leur avantage. Et ça, dans l’urgence, c’est très difficile à faire, c’est ce qu’explique Kristien Vermoesen, la patronne d’une agence de communication à Bruxelles, impressionnée par la vitesse et la justesse de la réaction marketing. "L’humour et la communication de crise, c’est un mariage très dangereux. Mais ici, ils ont bien joué. Je pense qu’ils ont utilisé une tactique qu’on appelle news checking. En fait, ils ont utilisé un fait actuel pour réagir avec un message clé ou un positionnement qui sert bien à la marque. Et c’est ça le côté génial derrière cette action, c’est d’avoir très bien joué les médias classiques".

Boule de neige

Autrement dit, il s’agit de s’emparer d’un fait d’actualité. Dans ce cas-ci, la marque est au centre de cette actualité. Elle a surfé sur le retentissement, la viralité de cet événement et cela afin de l’utiliser pour parvenir à placer son propre message, son propre produit, ici en l’occurrence leur vélo. Par ailleurs, la marque en profite pour préciser : "Nos vélos sont sûrs et en plus, au passage, on est une marque sympa et marrante, on fait de l’humour sur les réseaux sociaux".