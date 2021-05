Vaste opération anti-drogue : deux autres travailleurs du port d'Anvers interpellés dans l'enquête sur Sky ECC

Deux suspects supplémentaires dans l'enquête sur Sky ECC ont été interpellés jeudi, a indiqué le parquet anversois. Il s'agit de deux travailleurs du port d'Anvers, l'un âgé de 37 ans et l'autre de 44 ans. Cette double interpellation intervient après celle, la semaine dernière, de 10 personnes occupant "des postes clés dans et autour du port".

Les deux hommes interpellés jeudi sont soupçonnés d'avoir fourni une assistance au crime organisé, selon le parquet.

L'ensemble des suspects de cette affaire travaillent pour des sociétés de transport, des terminaux portuaires, des compagnies maritimes, des agences d'expédition ou des sociétés de sécurité. Ils auraient abusé de leur position respective pour transmettre des informations importantes ou fournir des services à des organisations criminelles qui utilisent le port comme porte d'entrée pour un trafic international de cocaïne.

Ce dossier constitue une ramification de l'enquête plus générale sur le service de messagerie crypté Sky ECC. L'enquête judiciaire sur ce logiciel a débuté fin 2018 après que plusieurs instructions ont démontré que les criminels utilisaient de plus en plus souvent des téléphones équipés du logiciel de Sky ECC, une société opérant depuis le Canada et les États-Unis. Les spécialistes de la police ont réussi à déchiffrer cette messagerie codée.