Vaccin anti-coronavirus : le transport assuré par Brussels Airport et la compagnie indienne SpiceJet

Brussels Airport et la compagnie aérienne indienne ont signé un protocole de collaboration (MoU) pour le transport de vaccins contre la Covid-19, ont annoncé mardi les deux partenaires.

En tant que partenaires stratégiques, SpiceJet et Brussels Airport travailleront conjointement avec le gouvernement, les entreprises pharmaceutiques et les transporteurs pour garantir un écosystème fiable pour la livraison des vaccins dans un environnement à température contrôlée. Brussels Airport sera ainsi le premier aéroport européen où volera SpiceJet.

"Nous sommes heureux de ce partenariat avec Brussels Airport dans notre combat contre la pandémie. Il aidera SpiceJet à transporter sans accroc des vaccins non seulement d’Europe et au-delà vers l’Inde mais il aidera aussi les fabricants indiens à exporter des médicaments extrêmement sensibles dans un environnement sûr et contrôlé", se réjouit le PDG de SpiceJet, Ajay Singh.

De son côté, le patron de l’aéroport, Arnaud Feist, souligne l’expertise de l’aéroport belge dans les produits pharmaceutiques. "Jusqu’à aujourd’hui nous avons déjà envoyé plus de 10 millions de doses de vaccins depuis notre plateforme vers des destinations partout dans le monde."

Les activités de transport de marchandises de la compagnie indienne, opérées sous la marque "SpiceXpress" disposent de 17 avions-cargos capables de transporter plus de 500 tonnes de marchandises par jour.