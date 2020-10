UWE : "Si on confine de nouveau, sans aide publique, une entreprise sur deux meurt"

Tous les indicateurs économiques de l’Union Wallonne des Entreprises sont dans le rouge. Emploi ? 14.000 postes supprimés depuis mars dernier. Le chiffre d’affaires des entreprises ? En baisse de -17% en Wallonie, c’est plus qu’ailleurs en Belgique. Les exportations ? En chute de -18,5%. "Depuis qu’on publie ces chiffres trimestriellement, ça fait 20 ans, ils n’avaient jamais été aussi mauvais s’inquiète le patron des patrons wallons, Olivier de Wasseige, CEO de l’UWE. Il parait déjà bien loin le début de reprise qu’on a connu cet été".

On sait que la situation économique est mauvaise. Vous sortez aujourd’hui un "Point conjoncturel" pour objectiver les choses. Une bonne boussole pour naviguer dans cette tempête. Alors, verdict ? Comment se portent les entreprises wallonnes ?

"Tous les indicateurs sont en chute libre et les perspectives sont sombres. Le moral des entrepreneurs en a pris un coup, ils sont assez pessimistes sur leur chiffre d’affaires, sur leur taux d’activité, avec les conséquences que ça a sur les capacités d’investissements. Les finances sont extrêmement basses, difficile de maintenir l’emploi, les exportations sont en baisse. Il n’y a pas beaucoup d’indicateurs au beau fixe, c’est le moins qu’on puisse dire".

Est-ce que les entreprises abordent ce nouvel épisode de ralentissement de l’activité économique dans la même posture que la première fois, en mars, ou les choses ont changé ?

"Non, la situation est moins bonne qu’avant le premier confinement. A ce moment-là, les entreprises avaient un carnet de commandes qui était plein. Dès le déconfinement en mai-juin, elles ont pu s’y remettre pour rattraper le retard. On a même vu des secteurs qui demandaient à leurs travailleurs de reporter leurs congés ou faire des heures supplémentaires. Aujourd’hui le carnet de commandes ne se remplit plus. Les entreprises se retrouvent donc avant ce potentiel nouveau confinement sans recettes futures garanties. Quand on en sortira, il y aura moins d’activité. Sans compter qu’entre-temps les finances se sont affaiblies".

Les entreprises wallonnes ont perdu plus de chiffre d’affaires (-17%) qu'ailleurs dans le pays (-14%). La Wallonie est plus vulnérable à cette crise ?

"Oui, évidemment, la Wallonie est plus vulnérable que d’autres régions. Une de nos faiblesses c’est la petite taille de nos entreprises : 9,1 personnes en moyenne, c’est extrêmement faible. Dans une entreprise de cette taille, si vous avez une ou deux personnes en production, si une des deux est en quarantaine ou positive, c’est la moitié de votre capacité de production en moins. Dans une entreprise qui a 100 personnes sur une ligne de production 7% d’absence, comme c’est le cas aujourd’hui, vous pouvez encore gérer avec ceux qui restent".

Au vu de ce constat, vous craignez beaucoup de pertes d’emplois ?

"On en a déjà perdu 14.000 en Wallonie depuis le début de la crise. En temps normal on crée entre 2000 emplois nets, les mauvaises années, et 15.000 les bonnes. Vous voyez qu’ici la situation est extrême. Et les projections prévoient des pertes de 35.000 à 50.000 emplois d’ici fin 2021".

C’est inéluctable ou il est encore possible d’adoucir le choc ?

"On a absolument besoin de soutien public. Sans soutien et dans la perspective d’un nouveau confinement, une entreprise sur deux fera faillite".

Est-ce que ce nouveau confinement est nécessaire pour vous ? Même s’il sera douloureux pour beaucoup d’entreprises, n’est-ce pas un moindre mal ?

"Je laisse les experts et les gouvernements se prononcer sur cette question. Pour nous, la priorité c’est la santé mais forcément tout reconfinement aura des impacts évidents sur l’activité des entreprises. Notre rôle c’est de conscientiser les gouvernements à l’impact des mesures qu’ils prendront. Je vois qu’en France, Emmanuel Macron, a pris la décision de laisser ouverte une bonne partie de l’économie, c’est un point important. Je pense qu’à côté de savoir s’il faut reconfiner ou pas, il faut travailler à des mesures qui empêcheront les contaminations. Ça ne sert à rien d’avoir des mesures fortes pour les entreprises si les règles sanitaires ne sont pas respectées en dehors. L’inverse est vrai aussi. Tout le monde a une responsabilité individuelle et nous sommes tous une partie de la solution."

Donc, pas de reconfinement pour vous ? Parce que certains patrons, commerçants, cafetiers disent "un bon confinement une bonne fois pour toutes, le plus vite possible, ça sauvera peut-être le mois de décembre et les soldes". Vous ne souscrivez pas à cette approche ?

"C’est très compliqué à dire. Qui peut garantir aujourd’hui qu’un confinement d’un mois sera suivi d’un retour à la normale ? Personne. Il n’y a aucune garantie, on ne sait pas comment ce virus va évoluer, particulièrement dans les prochains mois d’hiver. Si on confine aujourd’hui est-ce que tout ira bien après ? Je ne suis pas sûr…"