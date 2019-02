Utopix, le réseau belge de photographes à l'assaut du marché européen

Carrefour, L'OREAL, ING,...Et depuis peu, Deliveroo. Voilà pour certains des clients d'Utopix, jeune pousse belge créée en 2015. Un grand réseau européen de photographes et vidéastes pour les entreprises, "une nouvelle manière de travailler avec des photographes, qui est plus facile, plus rapide et plus économique", affirme Maxime Arcari, CEO d’Uropix. La start up a créé un réseau, qui aujourd’hui regroupe un millier de photographes à travers l’Europe. "Et ça offre des flexibilités uniques pour les entreprises qui travaillent avec nous. Imaginez, vous devez réaliser un shooting à Prague, Budapest ou à Berlin, et bien on va le coordonner pour vous. Ça permet de réduire les coûts et de contrôler la qualité".

"Flexibilité", "réduction de coûts", ils sont dans des conditions de travail déplorables vos photographes ?

C'est une question qui revient souvent. Mais non, on créée du volume, en fait. Pour certains photographes on représente plus 50% du chiffre d'affaires. Certains d'entre eux adorent la photo tout en détestant le marketing, le démarchage, et le fait de trouver des clients. Nous avons dévoilés certains photographes, excellents, mais qui étaient dans l'ombre jusque là. Parce que ce ne sont pas toujours les meilleurs photographes qui décrochent les contrats, mais parfois juste ceux qui "savent y faire".

On peut réellement se targuer de "lancer" des photographes avec des photos de la carte, du menu, d'un restaurateur qui travaille avec Deliveroo?

Oui, certains photographes font vraiment des choses qui sortent du lot, de manière créative. On est parfois confronté à des jeunes photographes qui volent la vedette à des photographes plus expérimentés ont 30 ans de métier– mais qui n’ont peut-être plus, ou moins de créativité ou de regard neuf.

Deliveroo, et les plateformes de livraisons à domicile, ça exige aujourd’hui des photos en ligne ?

C’est indispensable. L’e-commerce, la manière de vendre et de consommer en ligne, passe par la photo. Aujourd’hui avec des photos de qualité on augmente de 94% les vues sur un produit ou un service. Est-ce qu’aujourd’hui vous loueriez une chambre simplement si je vous dis qu’elle est très belle. Nous n’avons jamais consommé autant de photos. Plus de 80% pourcents des gens considèrent qu’une photo est plus importante qu’une description.