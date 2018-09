USA: vers une "épidémie" de e-cigarettes chez les jeunes?

L'agence fédérale américaine des médicaments envisage d'interdire avec effet immédiat les cigarettes électroniques parfumées, son patron s'inquiétant d'une "épidémie" de vapotage chez les jeunes Américains.

L'instance a adressé plus de 1100 courriers d'avertissement et mis à l'amende 131 distributeurs pour avoir vendu des cigarettes électroniques et des produits dérivés à des mineurs lors d'une vaste opération secrète menée dans des boutiques en dur et en ligne pendant l'été.

Il s'agit de "l'effort coordonné d'application de la réglementation le plus important jamais réalisé dans l'histoire de la Food and Drug Aministration", a relevé l'agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments, prévenant qu'une action encore plus importante allait suivre.

Un bond de 75% de l'utilisation des e-cigarettes chez les lycéens en 2018

"Nous constatons des signes clairs que l'utilisation de cigarettes électroniques par les jeunes a atteint une proportion épidémique et nous devons ajuster certains aspects de notre stratégie générale pour écarter ce danger réel et actuel", a commenté Scott Gottlieb, patron de l'organisme, cité dans le communiqué. "Nous nous focalisons tout spécialement sur les e-cigarettes parfumées. Et nous envisageons sérieusement une modification de la réglementation qui entraînerait le retrait immédiat de ces produits parfumés du marché", a-t-il mis en garde. Il a fait référence, sans dévoiler de détails, à des données préliminaires montrant que "l'utilisation des cigarettes électroniques par la jeunesse augmente de manière très nette".

Ces résultats devraient être rendus publics dans les prochains mois. D'après le Washington Post, ces données sont issues de l'Etude nationale sur le tabagisme chez les jeunes et montrent un bond de 75% de l'utilisation des e-cigarettes chez les lycéens en 2018 par rapport à l'année précédente.

"J'utilise le mot 'épidémie' avec une extrême prudence. Les e-cigarettes sont devenues une tendance presque omniprésente - et dangereuse - parmi les adolescents", a relevé M. Gottlieb. "La trajectoire préoccupante et croissante que nous constatons chez les jeunes, et qui peut aboutir à une dépendance, doit être interrompue".

Les cigarettes électroniques fonctionnent avec une batterie qui permet de chauffer de la nicotine liquide, la transformant en vapeur à inhaler. Beaucoup utilisent des parfums fruités qui, selon leurs détracteurs, attirent les jeunes et risquent de les rendre dépendants à la nicotine.