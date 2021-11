USA : le variant Omicron pourrait peser sur l'économie et l'inflation

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a estimé que "la récente augmentation des cas de Covid-19 et l'émergence du variant Omicron posent des risques à la baisse pour l'emploi et l'activité économique et accroissent l'incertitude quant à l'inflation".

En effet, "de plus grandes inquiétudes concernant le virus pourraient réduire la volonté des gens de travailler en personne", selon le discours que prononcera Jerome Powell mardi matin devant la commission bancaire du Sénat, et qui a été publié lundi.

Cela "pourrait ralentir les progrès sur le marché du travail et intensifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

Le nouveau variant Omicron du Covid-19, qui a poussé de nombreux pays à prendre de nouvelles mesures de restriction de voyages, fait naître des craintes pour la reprise économique mondiale.

Le président de la Fed, que Joe Biden vient de renommer pour un second mandat, a également jugé "difficile de prévoir la persistance et les effets des contraintes d'offre, mais il apparaît désormais que les facteurs qui poussent l'inflation à la hausse persisteront largement l'année prochaine".

Cependant, il a souligné que "la plupart des prévisionnistes, y compris à la Fed, continuent de s'attendre à une baisse significative de l'inflation au cours de l'année prochaine, à mesure que les déséquilibres de l'offre et de la demande s'atténueront".