La société de courrier UPS va supprimer 94 emplois sur son site de Diegem (Brabant flamand), a-t-elle annoncé jeudi au cours d'un conseil d'entreprise. La procédure Renault a été lancée.

UPS Belgique emploie 1200 personnes dont 900 à Diegem. Elle dispose de sites également à Bruxelles et Lummen (province de Limbourg).

"Nous avons décidé de redéfinir nos processus internes afin d'augmenter notre efficacité et de mieux répondre aux attentes de nos clients. Cela passe par une réorganisation des fonctions administratives et opérationnelles", a expliqué une porte-parole de la filiale belge.

Le service de nuit de Diegem va ainsi être supprimé et effectué depuis Eindhoven (sud-est des Pays-Bas). Plusieurs dizaines de fonctions administratives doivent également disparaître. Elles seront remplies ailleurs en Europe. Ces changements doivent intervenir dans les prochains mois.

Le processus d'information du personnel et de ses représentants a été initié. "Dans la mesure du possible, UPS souhaite préserver les connaissances et le savoir-faire de ses employés et fera le maximum pour conserver le plus grand nombre possible d'employés concernés en les affectant à d'autres services", a ajouté la porte-parole.