Une start-up liégeoise lutte contre l'endormissement au volant

Phasya, une spin-off de l’ULg, développe un programme pour détecter la somnolence au volant. Clémentine François, sa responsable scientifique et cofondatrice est l’invitée de Génération Startup : « A partir d’images de l’œil prises par une caméra placée dans le tableau de bord de la voiture ou dans des lunettes directement sur le conducteur, nous analysons les mouvements oculaires. Ça permet de déterminer en temps réel l’état de somnolence d’une personne ». Phasya est en phase de test auprès de plusieurs constructeurs automobiles qui pourraient bien intégrer à moyen terme la technologie dans leurs voitures.

Aussi dans les trains, les bateaux, les salles de contrôles

La voiture est le principal marché de Phasya pour l’instant mais il y a évidemment du potentiel dans tous les domaines dans lesquels il faut lutter contre la somnolence. « Et on peut même aller plus loin. Notre objectif, c’est d’aller au-delà de la détection de la somnolence, on voudrait aussi pouvoir détecter d’autres états chez une personne. Le stress par exemple, la charge cognitive quand une personne reçoit trop d’informations à la fois et ne peut les analyser, la distraction… Toute une série d’états physiologiques qui vont influencer les performances et les capacités d’une personne à effectuer une tâche ».

Et il y a du potentiel parce que l’Europe envisage d’imposer ce genre de dispositif dans les premières voitures autonomes. Celles-ci ne devraient être autonomes que dans certaines conditions (sur autoroute par exemple), « il faut donc pouvoir s’assurer que le conducteur est toujours apte à reprendre le contrôle de la voiture. Et puis, le jour où les voitures seront complètement autonomes, elles deviendront un outil de bien-être et de relaxation pour les gens qui voyageront dedans. Pouvoir déterminer leur état de fatigue, comment la personne se sent, permettra d’adapter l’environnement du véhicule ».

1 million d’euros d’investissement

Les investisseurs aussi pensent qu’il y a du potentiel puisque Phasya vient de lever presque 1 million : « on va élargir notre gamme de produits et accélérer le développement pour aller vite sur le marché et répondre à la demande. Et puis, on a besoin d’être frappé plus fort au niveau commercial pour se faire notre place dans ce secteur ».