Yuma propose des crackers aux grillons, " beaucoup moins énergivores en termes de ressources naturelles "

Convaincre les consommateurs belges de manger des insectes représente toujours un défi. C’est pourtant la mission que se donne la start-up bruxelloise Yuma, lancée en juin 2019 par Gabrielle Wittock et sa cousine.

"J’ai d’abord développé les recettes chez moi, puis je les ai testées sur des bandes privées et sur des marchés il y a plus d’un an dans les périodes des fêtes de fin d’année, et après je me suis entourée de professionnels pour vraiment développer les recettes et les goûts qui me plaisaient le plus", explique Gabrielle Wittock. "Et finalement, on a trouvé un atelier de sous-traitants où ils faisaient les recettes pour nous, parce que je me suis rendue compte en produisant ça chez moi pendant deux ou trois mois que ça n’allait pas pouvoir continuer comme ça."

Le résultat : une gamme de trois crackers d’apéro bio renforcés avec 3% de farine de grillons. Ce n’est pas énorme mais ce n’est qu’un début. Le but est d’habituer le consommateur à l’idée d’ingérer des insectes comestibles.

"On commence avec ce produit récréatif pour vraiment faire une première expérience gourmande avec le grillon. L’objectif est de développer toute une gamme de produits renforcés avec de plus en plus de farine de grillons et de protéines", annonce la fondatrice de Yuma.