Une spin-off de la VUB lève 37 millions d'euros dans le domaine de la radio-immunothérapie

L'entreprise bruxelloise Camel-IDS, une spin-off de la VUB, a levé 37 millions d'euros pour poursuivre ses recherches dans le domaine de la radio-immunothérapie, indique l'université jeudi dans un communiqué.

Camel-IDS travaille sur une manière innovante de traiter les métastases au cerveau lors d'un cancer du sein, en utilisant des anticorps de camélidés, qui sont administrés au patient par radio-immunothérapie. Avec cette méthode, les cellules cancéreuses peuvent être combattues de manière plus précise et ciblée, sans affecter les tissus sains.

Grâce à cette somme levée, les recherches pourront se poursuivre et l'équipe pourra réaliser un essai clinique de phase Ib/II sur des patients. Camel-IDS continuera parallèlement à élargir son pipeline de produits en phase préclinique.

Camel-IDS a attiré six nouveaux investisseurs lors de cette opération: V-Bio Ventures et Gimv en Belgique, HealthCap (Suède), Novo Seeds (Danemark), Pontifax (Israël) et BioMedPartners (Suisse).